Stadtwerke planen mit weiteren Einschränkungen im Fahrplan

>> Womöglich müsse man sich in Augsburg gedanklich ein Stück weit vom Linien-Stern entfernen, bei dem alle Linien über den Königsplatz laufen, und in Richtung eines dezentraleren "Spinnennetzes" denken. <<



Tja Frau Kisabaka, da hätten Sie mal vor 20 Jahren da sein müssen; mit Umbau von Kö und HBF hat sich das erledigt. Die swa wollten das extrem zentralistische Netz und die swa haben das so bekommen!



Sie könnten ja mal versuchen, die Busverkehre von swa und avv in Haunstetten zusammenzufassen. Die Verantwortlichen der swa haben bei der Stadtgrenze noch immer eine Denkgrenze; ja man will seinen eigenen Busverkehr haben, der durch die eigenen 30er Zonen schleicht...



>> Allerdings liegen auch die Fahrgastzahlen noch unter dem Corona-Niveau. <<



Die kurzen Adtranz Trams im Takt 7,5 in Pfersee sind schon eine ganz toll ausgewogene Maßnahmen die "kaum" Fahrgäste betrifft ;-)



Sorry, das ist einfach nur noch Dreck - der gleiche Dreck wie dieser Bahnhofstunnel ohne Westzufahrt und das Zuschussmärchen der Linie 5 zur Uni-Klinik und der 1er zum Hochzoller Bahnhof.

