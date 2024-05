Augsburg

Stadtwerke sehen noch Risiken beim Bahnhofstunnel-Bau

Die unterirdische Straßenbahnhaltestelle unter dem Bahnhof nimmt Gestalt an (hier ein Foto vom November 2023). Im Herbst 2025 soll sie in Betrieb gehen.

Plus Die Augsburger Stadtwerke hoffen 2024 noch auf die erste Testfahrt. Doch dass es mit dem Passagierbetrieb ab Herbst 2025 klappt, ist aktuell nicht garantiert.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke Augsburg gehen nach derzeitigem Stand zwar davon aus, die für Herbst 2025 angepeilte Inbetriebnahme des Bahnhofstunnels für den Straßenbahnverkehr hinzubekommen, allerdings gebe es noch an mehreren Stellen Risiken, so Dietmar Orwat, technischer Leiter der Stadtwerke-Projektgesellschaft. Orwat gab am Donnerstag im Stadtrat einen turnusgemäßen Zwischenbericht. Die Inbetriebnahme des Tramtunnels hatte sich aufgrund von Planungsschwierigkeiten und zuletzt Lieferschwierigkeiten durch Corona und Krieg in der Ukraine mehrfach verzögert (wir berichteten). Zudem gestalten sich die Genehmigungs-Abläufe mit der Regierung von Oberbayern, die für die technische Aufsicht der Augsburger Straßenbahn zuständig ist, nicht ganz einfach. "Wir müssen unterschiedlichste und komplexeste Nachweise erbringen", so Orwat. Das sorge für verlängerte Prüfzeiten. Die größte Sorge bereitet den Stadtwerken aktuell aber, dass Firmen abspringen könnten.

Bahnhofstunnel-Bau in Augsburg: Das größte Problem wären Firmen, die jetzt abspringen

Das betrifft Unternehmen, die jetzt noch für die letzten Ausbauschritte und die Ausstattung des Tramtunnels zuständig sind. Vertraglich hätten sie wegen der inzwischen eingetretenen Verzögerungen die Möglichkeit, aus ihren Verträgen auszusteigen. "Wir haben Risiken, die noch im Raum stehen und die sich nicht vollumfänglich bewerten lassen", so Orwats vorsichtige Einschätzung, die Fragen von Stadträten hervorrief. Im schlimmsten Fall wären dann Neuausschreibungen nötig, was Zeit und Geld kosten würde. Allerdings seien dies vorsorgliche Überlegungen.

