Augsburg

vor 16 Min.

Stadtwerke setzen bei Bussen künftig auf Elektro- statt Erdgasantrieb

Plus Die Flotte soll ab 2028 stufenweise umgebaut werden. Die Stadtwerke wollten das lange Jahre nicht. Was sie nun zum Umschwenken bewogen hat.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Augsburger Stadtwerke - über Jahrzehnte Vorreiter beim Betrieb von emissionsarmen und inzwischen klimaneutralen Erdgasbussen - wollen sich in den kommenden Jahren von der Verbrenner-Technologie verabschieden und bei Neubeschaffungen auf Elektrobusse setzen. Kommendes Jahr soll nochmal eine letzte Bestellung über 28 Erdgasbusse erfolgen, um die Flotte turnusgemäß zu erneuern und eine Rückfallebene für die Umstellung zu haben, ab 2028 sollen dann die ersten E-Busse durch Augsburg rollen. Zug um Zug soll die Flotte der insgesamt rund 90 Stadtbusse komplett auf Batteriebetrieb umgestellt werden. Die Stadtwerke nennen mehrere Gründe für die Umstellung.

Erdgasbusse der Stadtwerke Augsburg waren klimaneutral unterwegs

Lange Zeit seien Erdgasbusse in ökologischer Hinsicht eine Spitzenlösung gewesen, sagt Klaus Röder, Fuhrpark-Chef der Stadtwerke. Bei der Verbrennung von Erdgas fallen kaum Feinstaub und deutlich weniger Stickoxide als beim Diesel an. In den vergangenen Jahren spielte das angesichts der Grenzwertüberschreitungen in Augsburg und Diskussionen über Diesel-Fahrverbote durchaus eine Rolle, wobei die Messstation in der Karlstraße seit einigen Jahren keine Überschreitungen mehr registriert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen