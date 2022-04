Stadtwerke setzen zusätzliche Busse zum Plärrer ein

In Augsburg fahren freitags und samstags Zusatzbusse zum Volksfestplatz. Welche Fahrkarten die Stadtwerke empfehlen.

Damit Besucher des Augsburger Frühjahrsplärrers vom 17. April bis 1. Mai Schwabens größtes Volksfest bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen können, setzen die Stadtwerke Augsburg zusätzliche Busse ein. Die Zusatzbusse fahren immer freitags und samstags ab 19 Uhr bis Mitternacht auf der Route der Straßenbahnlinie 4 vom Hauptbahnhof über Königsplatz zum Plärrer. Sie helfen, die Straßenbahnen der Linie 4 zu entlasten. Die Straßenbahnen und Zusatzbusse halten an der Haltestelle "Plärrer" direkt vor dem Haupteingang.

Mit dem Bus zum Plärrer: Mitarbeiter sorgen für die Sicherheit

Für einen sicheren Aus- und Einstieg am Volksfest setzen die Stadtwerke außerdem ab 16 Uhr Sicherheitsmitarbeiter an der Halstestelle ein. Auch am Königsplatz sind zusätzliche Mitarbeiter unterwegs, um einen geregelten Ablauf sicherzustellen.

Für Erwachsene mit Kindern empfehlen die Stadtwerke Tageskarten für einen bis zu fünf Erwachsenen und der kostenlosen Mitnahme von bis zu vier Kindern bis 14 Jahre. Ein Tagesticket Innenraum im Stadtgebiet Augsburg kostet für den ersten Erwachsenen 7,50 Euro und für jeden weiteren Erwachsenen 2,50 Euro. (eva)

Lesen Sie dazu auch