Stadtwerke verteilen Brezen und Studentenfutter an Fahrgäste

Die Aktion dauert bis Samstag. Das Verkehrsunternehmen möchte sich für die Treue der Kunden während der Corona-Pandemie bedanken.

Die Kollegin hat's gefreut, wie sie berichtete: "Die Stadtwerke haben mir am Mittwochabend bei einer Fahrt mit der Straßenbahn eine Breze geschenkt." Die Kollegin ist kein Einzelfall: Die Stadtwerke machen gerade mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam. Auch Studentenfutter und ein Frühlingsgruß in Form eines Päckchens bunter Blumensamen werden in Bussen und Trams verteilt. Die Aktion läuft bis Samstag.

Die Aktion der Stadtwerke ist mit einem Gewinnspiel verbunden

Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, sagt: "Mit der Geste wollen sich die Stadtwerke Augsburg bei allen Fahrgästen in Bussen und Straßenbahnen für ihre Treue in den Zeiten der Pandemie bedanken." Vier Tagen dauert die Aktion. Die Aktion ist verbunden mit einem Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen rund um die Mobilität im Gesamtwert von über 4000 Euro.

Man wolle den Fahrgästen nach über zwei Jahren Pandemie symbolisch etwas zurückgeben, heißt es bei den Stadtwerken. Gleichzeitig hoffe man, auch wieder mehr Fahrgäste für den Nahverkehr zu begeistern.

