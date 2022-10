Augsburg

05:30 Uhr

Stadtwerke wollen neue Regeln für Gaspreise "schnellstmöglich umsetzen"

Plus Keine Gasumlage und Preisdeckel: Die Stadtwerke können noch nicht sagen, wie sich das auf die Tarife auswirkt. Bei der teuren Ersatzversorgung gibt es eine Kehrtwende.

Von Jörg Heinzle

Die Zahlen und Grafiken, die Stadtwerke-Chef Alfred Müllner in dieser Woche im Stadtrat vorstellte, verhießen nichts Gutes für die Energiekunden. Zahlte ein durchschnittlicher Haushalt in Augsburg Mitte 2021 noch rund 1150 Euro jährlich für Erdgas, waren es ein Jahr später schon knapp 1800 Euro. Und ab Januar drohte gar eine Gasrechnung von 4600 Euro pro Jahr – immer gerechnet auf einen durchschnittlichen Verbrauch von 15.000 Kilowattstunden. Ganz so schlimm wird es nun wohl nicht kommen, nachdem die Bundesregierung einen mit 200 Milliarden Euro ausgestatteten Energiepreis-Deckel angekündigt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen