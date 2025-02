Stärkung von NGOs: Diskussion im Stadtrat um Vereins-Förderung

Der Stadtrat will gemeinnützigen Vereine den Rücken stärken, wenn sie sich für Demokratie und gegen Diskriminierung einsetzen und sich dabei auch tagespolitisch äußern. Initiativen, so heißt es in einer Resolution, müssten gegen Angriffe der AfD geschützt werden, die die Gemeinnützigkeit in diesem Fall infrage gestellt sieht – und vor allem eine Agitation gegen sich selbst wahrnimmt. „Wir von der Stadtrats-AfD glauben, sobald sich Sportvereine politisch einseitig betätigen, z. B. gegen ‚Rechts‘, ist es nur recht und billig, wenn ihnen die Gemeinnützigkeit und damit die Steuerbegünstigung aberkannt wird“, so AfD-Stadtrat Friedrich Baur. Das Statement dürfte in Richtung FCA zielen, nachdem Präsident Markus Krapf bei der Kundgebung „gegen den Rechtsruck“ am Samstagabend gesprochen hatte.

