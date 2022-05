Über 100 Einbrüche im Raum Augsburg: Polizei schnappt Serientäter

In einem Versteck in Stätzling nimmt die Augsburger Kriminalpolizei einen 51-Jährigen fest. Er soll für über 100 Einbrüche im Raum Augsburg verantwortlich sein.

Die Augsburger Kriminalpolizei hat einen 51-jährigen Mann festgenommen, der in den vergangenen Monaten für über 100 Einbrüche im Raum Augsburg verantwortlich sein soll. Dies teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Montagnachmittag mit. Demnach wurde der Mann bereits am vergangenen Freitag gegen 23.20 Uhr in einem Versteck in Stätzling (Landkreis Aichach-Friedberg) aufgespürt und festgenommen. Der Verdächtige ist nach Angaben der Polizei rumänischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Augsburger Kriminalpolizei nimmt Einbrecher in Stätzling fest

Um den Mann zu ergreifen, war die Polizei zuletzt mit der Bitte um Hinweise und dem Bild einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit gegangen. Der Mann soll sich nach Polizeiangaben in den vergangenen Jahren etliche Male gewaltsam Zutritt zu gewerblichen Objekten verschafft haben - etwa zu Gaststätten, Verkaufsbuden oder Vereinsheimen. Dabei soll er Waren und Bargeld im Wert eines hohen fünfstelligen Eurobetrags entwendet haben. Der Sachschaden, der im Zusammenhang mit den Einbrüchen entstand, soll sogar im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Einbruchserie: Verdächtiger ist in Untersuchungshaft

Der Mann ist offenbar verantwortlich für Einbrüche in nördlichen Stadtteilen Augsburgs, aber auch in Königsbrunn und angrenzenden Orten im Osten und Nordosten Augsburgs. Nach seiner Festnahme wurde der Mann am vergangenen Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dort wurde der von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 51-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

