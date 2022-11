Stark betrunkener Radfahrer stößt mit Radlerin zusammen

Beide Personen erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Unfall passierte nahe dem Ikea-Parkplatz.

Der Unfall liegt bereits etwas länger zurück. Die Polizei hat aber erst jetzt darüber informiert. Alkohol spielte beim Unfall eine Rolle.

Bereits am Donnerstag, 3. November, kam es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße auf Höhe des südlichen Endes des Ikea Parkplatzes. Ein 26-jähriger Fahrradfahrer befuhr den linken Radweg in Richtung Gersthofen. Dort kam ihm eine 53-jährige Fahrradfahrerin entgegen. Beide kollidierten miteinander und stürzen.

Bei der Unfallaufnahme konnte beim 26-jährigen Radfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Deshalb wurde im Anschluss eine Blutentnahme beim 26-Jährigen durchgeführt. Beide Radfahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. (möh)