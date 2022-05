Hilfe für Geflüchtete: Start der Willkommenskitas verzögert sich

Die Stadt führt noch Einstellungsgespräche für das neue Angebot, das sich vor allem an ukrainische Kinder richtet. Wie sich die Situation an den Schulen darstellt.

Ende März beschloss der Augsburger Stadtrat die Einrichtung von fünf sogenannten Willkommenskitas, in denen Kinder aus dem migrantischen Milieu aufgenommen werden sollen - vor allem Neuankömmlinge aus der Ukraine. Angedacht ist, die Mädchen und Jungen dort an maximal drei Tagen pro Woche für jeweils drei Stunden zu betreuen. Als Standorte hat die Stadt fünf Minikitas in verschiedenen Stadtteilen auserkoren, deren Räume derzeit mangels Personals ungenutzt sind.

Viele Freiwillige wollen bei der Betreuung der ukrainischen Kinder helfen

Betreuungskräfte werden auch für die Willkommenskitas benötigt. Laut Bildungsbürgermeisterin Martina Wild sind sie noch nicht in Betrieb, weil aktuell noch Einstellungsgespräche laufen und Modalitäten geklärt werden müssen. Gemäß dem niederschwelligen Konzept soll sich in den Gruppen eine Kinderpflegerin gemeinsam mit einer pädagogischen Hilfskraft um maximal zwölf Kinder kümmern. Wild sprach im Stadtrat von einer großen Hilfsbereitschaft. So hätten neben ukrainischen Lehrkräften und Erzieherinnen auch die Fachakademien für Sozialpädagogik ihre Unterstützung signalisiert. Eva-Maria Hermanns, Leiterin des Amts für Kindertagesbetreuung, geht von einem Start der Willkommenskitas zwischen Anfang und Mitte Mai aus. "Gerüchten", wegen der ukrainischen Kinder gingen für die anderen Mädchen und Jungen reguläre Kita-Plätze verloren, widerspricht sie ebenso wie die Bildungsbürgermeisterin. "Wir haben uns bewusst für den Weg der Willkommenskitas entschieden, weil es noch viele unversorgte Kinder in der Stadt gibt", so Wild.

Der Augsburger Kinderschutzbund weist unterdessen auf die Möglichkeit hin, neben den ansässigen auch ukrainische Kinder von Tagespflegepersonen - in der Regel Frauen - betreuen zu lassen. "Die ersten ukrainischen Mütter schauen sich nun um nach Sprachkursen und Arbeitsmöglichkeiten. Wenn sie kleine Kinder haben, korrespondiert das aber mit entsprechender Kinderbetreuung", sagt Angela Dömling, die Leiterin des Kinderschutzbundes und der Agentur für Kindertagespflege (agita). "Wir suchen nun Familien, die bereit sind, zuverlässig Kinder bei sich zuhause zu betreuen. "

Kinderschutzbund: Ukrainische und russische Sprachkenntnisse sind willkommen

Gezielt angesprochen fühlen dürfen sich Interessierte mit russischen oder ukrainische Sprachkenntnissen. Dies sei aber nicht Bedingung. Voraussetzung sei jedoch eine Wohnung, in der sich kleine Kinder aufhalten können, Erfahrung mit Kindern und Spaß an der Sache. Je nach Größe der Räume können ein bis fünf Kinder betreut werden.

Wenn dann noch die Bereitschaft dazukommt, einen Kurs zur Kindertagespflege zu absolvieren, dann können interessierte Personen als anerkannte Tagesmütter/Tagesväter auch öffentliche Gelder für die Betreuung bekommen. Die Agentur übernimmt laut Dömling die Überprüfung, Beratung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen sowie die Vermittlung entsprechender Kinder. Interessierte können unter der Rufnummer 0821/45540630 beziehungsweise über die E-Mail-Adresse service@agita-augsburg.de Kontakt mit agita aufnehmen.

Mehr als 600 ukrainische Kinder wollen Augsburger Schulen besuchen

Ordentlich Bewegung haben geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Augsburgs Schulen gebracht. Nach Angaben von Schulamtsleiter Markus Wörle, der die Beschulung schulartübergreifend koordiniert, sind (Stand 26. April) insgesamt 617 Mädchen und Jungen aus dem Kriegsland angemeldet worden. Davon habe man 477 bereits in den unterschiedlichen Schularten und Formaten (wie Regelklasse oder Willkommensklasse) untergebracht. Unterstützung gibt es laut Wörle vom Bayernkolleg, dass sich um ältere Schülerinnen und Schüler kümmert. Generell sei bei den jungen Menschen ein hoher Bildungsstand feststellbar. Unter den Geflüchteten in Augsburg befinden sich auch Lehrkräfte, von denen bislang zehn unter Vertrag genommen seien, sagt der Chef des staatlichen Schulamts.