Start für zwei neue Hochschulbauten in Augsburg

Plus An der Uni Augsburg kommt ein neues Gebäude für die Biologen. Dafür müssen jetzt Bäume gefällt werden. Die Hochschule plant einen Bau auf "Stelzen".

Die Uni Augsburg wächst und braucht mehr Räume. Deshalb kommt ein Neubau für die Biologen. Für das Gebäude müssen vorab etliche Bäume gefällt werden. Anschließend soll der Neubau in einem zeitsparenden Verfahren errichtet werden.