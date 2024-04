Augsburg

18:00 Uhr

So lief das Osterwochenende auf Plärrer und Dult

Der Plärrer-Auftakt am Osterwochenende lief nach Maß. Tausende Besucher kamen zum größten Volksfest in Schwaben.

Plus Tausende Besucher strömten am sonnigen Osterwochenende auf Plärrer und Dult. Eine neu definierte Obergrenze auf dem Volksfest führt kurzzeitig zu Irritationen.

Von Jonas Klimm

Sonniges Wetter, frühlingshafte Temperaturen und keine erwähnenswerten Zwischenfälle. Unter besten Bedingungen sind am Wochenende Dult und Osterplärrer angelaufen. Tausende Besucher flanierten zwischen Vogeltor und Jakobertor oder tranken die erste Maß im Bierzelt. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) eröffnete am späten Sonntagnachmittag mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Plärrer. In diesem Jahr werden über mobile Sensoren erstmals die Plärrergäste gezählt, um das Besucheraufkommen besser steuern zu können. Am Ostersonntag kam es deshalb kurzzeitig zu Irritationen: Das Ordnungsreferat erhöhte die Besucher-Obergrenze auf dem Gelände von 15.900 auf 18.600. Das sind die Hintergründe.

Die ursprünglich veranschlagte Obergrenze von 15.900 hängt mit den Notausgangskapazitäten zusammen, die die Feuerwehr berechnet hatte. Kurz vor Beginn des Plärrers wurde die maximal zulässige Zahl von Besuchern dann aber auf 18.600 erhöht. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte Simon Crauser, stellvertretender Chef der Polizeiinspektion Mitte, dass zu den bestehenden Fluchtwegen ein weiterer an der Ecke zur Schwimmschulstraße hinzugekommen sei. Darüber hinaus sei der Fluchtweg in der Badstraße verbreitert worden, so Crauser. Die Stadt dürfte mit diesem Schritt den Schaustellern entgegengekommen sein, die bei einer Überschreitung des ursprünglichen Grenzwertes eine Schließung des Plärrers befürchtet hatten.

