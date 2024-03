Start naht: Das ist vom Augsburger Osterplärrer 2024 zu erwarten

Schwabens größtes Volksfest beginnt am Ostersonntag. Die Parkplätze auf dem Festgelände stehen bald nicht mehr zur Verfügung. Was der Plärrer bietet.

Das kleine Frühlingsfest in Göggingen läuft bis Sonntag, 17. März. Die Veranstaltung eröffnet jedes Jahr die Volksfestsaison in der Region. Bis zum Augsburger Osterplärrer dauert es allerdings auch nicht mehr lang. Die Eröffnung ist wie immer am Ostersonntag, der in diesem Jahr auf den 31. März fällt. Zwei Wochen lang geht es dann auf dem Plärrergelände rund. Autofahrer müssen sich ab kommender Woche umstellen.

50 Bilder Osterplärrer in Augsburg: So ausgelassen war die Stimmung am Freitagabend Foto: Valterio D'Arcangelo

Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle verspricht ein abwechslungsreiches Programm: "Das Marktamt hat auch dieses Jahr wieder versucht einen vielfältigen Mix an Fahrgeschäften, weiteren Schaustellerbetrieben sowie an Imbiss- und Getränkeständen zuzulassen." Rund 75 Stände sind am Gelände. Es gibt am Osterplärrer wie zuletzt schon auf dem Fest mehr Platz für Besucher. Da die verbreiterten Gassen eine Vorgabe der Ordnungsbehörden gewesen und diese auch auf dem Herbstplärrer 2023 gut angenommen worden seien, würden diese auch jetzt wieder umgesetzt, so Hübschle.

Augsburger Osterplärrer 2024: Bieranstich im Binswanger-Zelt ist nachmittags

Startschuss ist am Ostersonntag zur Mittagszeit. Im Gegensatz zum Herbstplärrer wird auf einen Umzug verzichtet. Der offizielle Bieranstich findet am späten Nachmittag statt. Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnet um 17 Uhr im Binswanger-Zelt den Plärrer. Diese Regelung gilt seit einigen Jahren. Die Organisatoren reagierten mit der Änderung der Uhrzeit auf die Situation im Zelt. Zur Mittagszeit war wenig los, am Nachmittag sind bereits deutlich mehr Gäste da. "Die Stimmung ist anders", sagen die Vertreter vom Schaustellerverband. Reservierungen für die beiden Bierzelte sind bereits jetzt möglich. Mit Spannung wird auf das neue Schallerzelt geschaut. Die Festwirtsfamilie Held hat investiert. Erstmals tritt Tina Held als Plärrer-Festzeltwirtin auf. Vater Dieter Held zieht sich in die zweite Reihe zurück.

Die Bierzelte stehen auf dem Gelände. Daher ist ein Teil der kostenlosen Parkplätze bereits weggefallen. Schon bald müssen sich Autofahrer komplett auf andere Parkmöglichkeiten umstellen. Von Montag, 18. März, bis Freitag, 19. April, stehen am Plärrer keine Parkplätze zur Verfügung.

