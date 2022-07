Start schon Anfang 2023? Spickelbad wird für 28,5 Millionen Euro saniert

Plus Der Augsburger Sportausschuss bringt die Sanierung des Spickelbads auf den Weg. Baubeginn könnte bereits Anfang 2023 sein.

Die Planungen für die Sanierung des Augsburger Spickelbads gehen voran. Bereits aus dem Jahr 2010 stammt der zugrunde liegende Stadtratsbeschluss, dass nach dem Alten Stadtbad und dem Plärrerbad im Rahmen des Bädermasterplans das Spickelbad in Angriff genommen wird. Knapp zwölf Jahre später ist es nun so weit. Einstimmig genehmigte der Sportausschuss die Maßnahme mit Gesamtkosten von derzeit geschätzten 28,5 Millionen Euro.