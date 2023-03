Augsburg

Start-up: Handgefertigte Lampen sollen Frauen den Weg ins Berufsleben ebnen

Plus Drei Augsburger haben ein Start-up gegründet. Es soll Frauen, die sonst kaum eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, eine berufliche Perspektive geben.

Von Andrea Wenzel

Nadja Meisterling stammt aus Russland. Seit drei Jahren lebt die gelernte Material-Ingenieurin in Augsburg, aber einen Job mit ihrer erlernten Qualifikation hat sie bislang nicht gefunden. "Ich kann putzen gehen oder schwere körperliche Arbeit verrichten", erzählt sie in gutem Deutsch. Aber mit 61 Jahren sei sie nicht mehr zu jeder körperlich anstrengenden Arbeit in der Lage. Deshalb habe sie die letzte Anstellung aufgegeben. Über eine Maßnahme des Jobcenters kam sie schließlich in einen Kurs an der Volkshochschule, es ging um Berufsorientierung. Er soll Menschen, oft mit Migrationshintergrund, helfen, den Weg in den Arbeitsmarkt zu finden. Das hat bei Nadja Meisterling geklappt - allerdings auf andere Weise, als gedacht.

