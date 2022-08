Augsburg

vor 31 Min.

Start-up-Wettbewerb an der Uni: Kommt jetzt die Suppe für den Hund?

Plus Kann man mit fünf Euro ein eigenes Geschäft entwickeln? Studierende an der Uni Augsburg haben es probiert. Eine Idee soll auf den Markt kommen.

Von Michael Kerler

Gründerinnen und Gründer sind heiß begehrt, versprechen sie doch die Arbeitsplätze von morgen. In einem Wettbewerb an der Universität Augsburg konnten Studierende Geschäftsideen entwickeln, testen und bis zur Marktreife führen. Dabei stand ihnen ein symbolisches Startkapital von 5 Euro zur Verfügung. Entstanden sind pfiffige Ideen, manche haben jetzt sogar die Chance, zu einem realen Unternehmen zu führen. Sieger des Wettbewerbs ist nämlich das Team "Chefdog" geworden. Die Studierenden Ole Hänsel, Mona Höreth und Xaver Hornik haben eine Suppe für den Hund entwickelt, abgefüllt in Gläser und daheim wie unterwegs schnell zuzubereiten.

