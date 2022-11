Start-up will Serienproduktion von Schienbeinschonern aus Bambus starten

Das Augsburger Start-up ZamBam Sports produziert in Sambia Schienbeinschoner aus Bambus. Die Produktion soll in Serie gehen und der Verkauf in Deutschland starten.

Das Augsburger Start-up ZamBam Sports produziert in Sambia Fußball-Schienbeinschoner aus 100 Prozent Bambus. Nun suchen die Gründer weitere Investoren, um die Produktion in Serie starten zu können. Außerdem soll der Bambus-Schoner künftig auch in Deutschland verkauft werden.

Langfristig hat sich ZamBam Sports, das von Studierenden in Augsburg gegründet worden ist, das Ziel gesetzt, die Sportbranche durch neue, innovative Sportartikel nachhaltig zu gestalten. Das erste Produkt ist der Bambus-Schienbeinschoner. Erfunden, um das Fußballspiel für Kinder und Jugendliche in Sambia sicherer zu gestalten - bei erschwinglichen Preisen für die Menschen vor Ort.

Augsburg: ZamBam Sports sucht Geldgeber für Bambus-Schoner

Um die bereits laufende Produktion in Afrika in Serie auszuweiten, werden jetzt in einer Crowdfunding-Aktion (Schwarmfinanzierung) über die Internetplattform www.startnext.com weitere Geldgeber gesucht. Außerdem soll mit dem Geld die TÜV-Zertifizierung der Schoner und damit der Verkaufsstart in Deutschland finanziert werden. Die Aktion wird unter anderem von der Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg unterstützt.