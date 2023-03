Wenn Kinder kriminell werden: In Augsburg steigen die Zahlen

Plus Zwei schwere Straftaten, die von Kindern begangen wurden, erschüttern viele Menschen. In Augsburg gab es zuletzt keine solchen Delikte – aber eine eindeutige Tendenz.

Die zwei unbekannten Täter, so berichtete es die Polizei später, waren etwa zehn Jahre alt. Vielleicht auch etwas älter, so genau lässt sich das ja schwer sagen, aber gewiss keine 14 Jahre, gewiss nicht strafmündig. Im Dezember sollen die beiden einen 13-Jährigen im Bus geärgert haben; als sie allesamt ausstiegen, schlugen sie auf ihn ein, der 13-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch. Es war einer jener Fälle in Augsburg, in denen Kinder kriminell und gewalttätig wurden. Betrachtet man die Zahlen der Polizei, so passiert das in der Stadt offenbar deutlich häufiger als noch vor ein paar Jahren. Aktuell erschüttern zwei Delikte in Deutschland, die von Kindern begangen wurden, viele Menschen.

Da ist zum einen der Fall der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg, die von zwei Mitschülerinnen umgebracht wurde, was diese gegenüber der Polizei einräumten. Zum anderen ist da der Fall einer 13-Jährigen aus Heide in Schleswig-Holstein, die von einer Gruppe Mädchen umringt, drangsaliert und geschlagen wurde, die Taten wurden mit einem Smartphone gefilmt. Zwei der Täterinnen sollen ebenfalls unter 14 Jahren alt sein. In Augsburg haben Kinder in den vergangenen Jahren keine so schweren Straftaten begangen, dass sie bundesweites Entsetzen hervorgerufen hätten – und doch fällt auf, dass die Zahl der Delikte von Menschen unter 14 Jahren, die von der Polizei erfasst werden, erheblich nach oben geschnellt ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nach Angaben der Polizei wurden vergangenes Jahr in Augsburg 577 Straftaten von Kindern verübt, eine Steigerung von fast 55 Prozent gegenüber 2021; in dem Jahr waren es 373 solcher Delikte gewesen. Nun ist 2021 aus vielerlei Gründe kein besonders repräsentatives Jahr, stand doch das öffentliche Leben aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie monatelang still. Doch auch gegenüber 2019 ist ein erheblicher Anstieg erkennbar. Damals hatten die Polizisten in Augsburg 417 Straftaten von Kindern notiert.

Kinder als Straftäter: Polizei notiert deutlichen Anstieg der Zahlen in Augsburg

Dabei fällt auf, dass Kinder den Zahlen der Polizei zufolge nicht nur häufiger eher niederschwellige Straftaten wie Ladendiebstähle und Beleidigungen begehen, sondern auch sogenannte Rohheitsdelikte. Mit dem Begriff fasst die Polizei Raubüberfälle, Körperverletzungen, Bedrohungen und Nötigungen zusammen. Tauchten Menschen unter 14 Jahren im Jahr 2019 noch in 99 Fällen als Tatverdächtige in den Akten der Polizei auf, waren es 2022 insgesamt 146 derartige Fälle, ein Anstieg von fast 50 Prozent. Als die Polizei in Augsburg zuletzt die Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr vorstellte, griff sie das Thema von sich aus auf. Eine wirkliche Erklärung dafür haben die Ermittler allerdings derzeit nicht. Mario Huber, Leiter des Sachgebiets Kriminalitätsbekämpfung im Präsidium, sagte, es gebe dazu keine gesicherten Erkenntnisse.

Was man zusätzlich berücksichtigen muss: Bei den Zahlen der Polizei handelt es sich um die Ansicht der Ermittler, nicht um gerichtliche Feststellungen. Es kann sein, dass die Polizei einen Fall für geklärt hält, der Verdächtige in einem Strafprozess aber als freier Mann nach Hause geht, weil ihm die Tat nicht nachgewiesen werden kann. Gerichtliche Erkenntnisse zur Kriminalitätsentwicklung von Kindern in Augsburg gibt es nicht und kann es nicht geben, da nur Menschen ab 14 Jahren der Prozess gemacht werden kann. Wenn Kinder kriminell werden, führten die Jugendsachbearbeiter der Polizei in der Regel ein Gespräch mit den Eltern, sagt Sprecherin Marion Liebhardt. In Einzelfällen gebe es auch Kontakt zum Jugendamt. Mehr kann - und darf - die Polizei in solchen Fällen nicht tun.

Lesen Sie dazu auch

Augsburger Verein "Die Brücke" bietet Anti-Gewalt-Trainings an

Jugendhilfeorganisationen führen den Anstieg der Zahlen teils auch auf die Pandemie und ihre Maßnahmen zurück, so berichtete es die Polizei bei der Präsentation der Statistik. Eine mögliche Erklärung, die zuletzt auch Erwin Schletterer im Gespräch mit unserer Redaktion anführte, der Leiter des Vereins "Die Brücke". Der Verein arbeitet mit straffälligen Jugendlichen und Kindern, die Schwierigkeiten im Sozialverhalten aufweisen, und bietet unter anderem Anti-Gewalt-Trainings an. Er beobachte, dass die Zündschnur vieler junger Menschen derzeit kürzer sei als gewöhnlich, Konflikte also schneller mal eskalierten, möglicherweise auch eine Folge der Pandemie-Maßnahmen, sagte Schletterer.