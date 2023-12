Augsburg

Vorzeitig in Rente: So versuchen Firmen, Arbeitnehmer zu halten

Plus Immer mehr Menschen gehen frühzeitig in Ruhestand. Das macht Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels Probleme. Sie suchen nach Lösungen, um das zu verhindern.

Von Andrea Wenzel

David Abele ist Chef des gleichnamigen Ingenieurbüros in der Proviantbachstraße und beschäftigt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da bleibt es nicht aus, dass regelmäßig jemand in Rente geht. Zuletzt kam es jedoch immer wieder vor, dass Beschäftigte in den Ruhestand gehen wollten, bevor sie das eigentliche Renteneintrittsalter erreicht hatten. Mehr Freizeit, statt Arbeit, so der Wunsch. Was Abele als Privatmann nachvollziehen könne, bereite ihm als Unternehmer Probleme, erzählt er. Er verliere in Zeiten des Fachkräftemangels dadurch frühzeitig erfahrene und kompetente Mitarbeiter.

Das hört Abele auch von anderen Firmenchefs. Zahlen der Deutschen Rentenversicherung belegen, dass rund ein Viertel der Neurentner 2021 die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht hatten. Das Ausscheiden der Babyboomer-Jahrgänge vom Arbeitsmarkt hinterlasse volkswirtschaftlich gesehen eine große Lücke und verstärke den ohnehin schon spürbaren Mangel an erfahrenen, qualifizierten Arbeitskräften, teilt die IHK Schwaben mit. Für David Abele ist deshalb klar, dass er gegensteuern muss. Dafür hat er sich verschiedene Modelle ausgedacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

