Statuen in Warnwesten: Das steckt hinter der Aktion der Letzten Generation

Die Klimaaktivisten haben am Freitagabend an Augsburger Statuen Schilder angebracht oder den Figuren Warnwesten angezogen. Worauf sie damit aufmerksam machen wollen.

Klimaaktivsten der "Letzten Generation" haben am Freitagabend bei einer Aktion Schilder an den Statuen von unter anderem Kaiser Augustus, Jakob Fugger und Neptun angebracht und den Figuren Warnwesten angezogen. Damit möchten sie die Dringlichkeit des Klimaschutzes verdeutlichen. Auf den Schildern war etwa „Uns läuft die Zeit davon“ und „Ned schwätza, macha - Klimaschutz jetzt“ zu lesen.

Daneben formulierten sie in einer Mitteilung Erwartungen an Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). "Sie könnte neue Buslinien einrichten, den ÖPNV vergünstigen, ein durchgehendes und sicheres Radwegenetz schaffen und ihre Töchter wie die Stadtwerke und die Stadtsparkasse anweisen, fossile Geschäfte mit der Energieindustrie zu unterlassen", zählen die Aktivisten darin auf. Gleichzeitig wollen sie damit auf eine bevorstehende Veranstaltung aufmerksam machen. Der nächste Vortrag der Klimaaktivisten findet am Donnerstag, 18. Januar, 18 Uhr, im Neruda Kulturcafé (Alte Gasse 7) statt. (ziss)

