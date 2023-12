Stau nach Unfall im Tunnel bei der City-Galerie

Ein Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag im Tunnel bei der City-Galerie ereignet. Darin waren mehrere Fahrzeuge verwickelt.

Ein Auffahrunfall hat sich gegen 16.23 Uhr im Tunnel bei der City-Galerie, der zur Nagahama-Allee gehört, ereignet. Nach Angaben der Polizei stießen auf einer der Spuren in Fahrtrichtung Haunstetten vier Fahrzeuge ineinander. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt.

Unfall an der Augsburger City-Galerie: Stau auf der Schleifenstraße

Polizei und Feuerwehr rückten zur Unfallstelle aus. Aufgrund des regen Straßenverkehrs gerade zur Vorweihnachtszeit staute es sich schnell auf der Schleifenstraße in Fahrtrichtung Süden. Die Polizei teilte deshalb die beiden Fahrspuren in Richtung Norden vorübergehend auf, damit der Verkehr in beide Richtungen weiterfahren konnte. (ina)