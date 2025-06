Stau wegen B17-Baustelle in Augsburg: Für Autofahrer gibt es eine gute Nachricht

Autofahrer brauchen noch etwas Geduld - nach wie vor ist die B17 auf einem Teilstück im Augsburger Stadtgebiet in beide Richtungen nur einspurig befahrbar. Das sorgt für Staus und entsprechende Verzögerungen. Die gute Nachricht ist allerdings: Die Bauarbeiten dort liegen nach Angaben der Stadt im Zeitplan.



Die Fahrbahn in Richtung Süden ist inzwischen frisch saniert. Seit Montag wird der Verkehr in beiden Richtungen über diese Fahrbahn geführt. Damit beginnt die nächste Bauphase: Die beiden Fahrspuren in Richtung Autobahn, zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Leitershofer Straße, werden nun erneuert. Die Stadt bestätigt, dass der Wechsel wie vorgesehen stattgefunden hat. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, so das Mobilitäts- und Tiefbauamt auf Anfrage.

B17 in Augsburg: So läuft der Verkehr durch die Baustelle

Mit dem Bauphasenwechsel ändert sich auch die Verkehrsführung. Der Verkehr wird nun auf die neue Südspur verlegt – eine Spur pro Fahrtrichtung bleibt befahrbar. „Die neue Verkehrsführung wird von der nördlichen auf die südliche Fahrbahn verlegt, sodass der Verkehr praktisch spiegelverkehrt zur jetzigen Situation fließen kann“, erklärt die Stadt. Eine Vollsperrung ist nicht notwendig, allerdings sind die Anschlussstellen Leitershofer Straße und Gabelsberger Straße gesperrt. Für diese sei eine örtliche Umleitung ausgeschrieben: Ab der Gabelsberger Straße wird der Verkehr über Perzheimstraße, Holzbachstraße und Bgm.-Ackermann-Straße oder Butzstraße, Wellenburger Straße, Isgerimstraße, Augsburger Straße, Pröllstraße und Max-Josef-Metzger-Straße zur B17 umgeleitet. Die Anschlussstellen Nestackerweg und Eichleitnerstraße sind davon nicht betroffen und weiterhin befahrbar.

Auch auf der nördlichen Seite kommt wie zuvor sogenannter Flüsterasphalt zum Einsatz. Die lärmmindernde Wirkung dieses offenporigen Belags ist für Anwohner und Pendler nach Angaben der Stadt ein Vorteil: „Der offenporige Asphalt („Flüsterasphalt“) verringert die Lärmbelastung, da der Schall nach unten hin geschluckt wird“, so das Amt. Trotz der umfangreichen Arbeiten bleibt das Projekt im Zeitrahmen. Ab Sonntag können Autofahrerinnen und -fahrer wieder aufatmen. Das angepeilte Abschlussdatum steht: „Die Baustelle liegt im Zeitplan. Das Abschlussdatum kann nach aktuellem Stand gehalten werden“, heißt es aus dem Mobilitäts- und Tiefbauamt. Bis zum 22. Juni sollen die Arbeiten beendet sein.