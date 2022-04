Staufalle: Baustelle an der Berliner Allee löst Verkehrsbehinderungen aus

Ab Montag wird drei Wochen lang an der Berliner Allee gebaut. Betroffen davon ist die große Wohnanlage Klein Venedig. Es gibt eine weiträumige Umfahrung.

Autofahrer, aufgepasst: Auf einem Teilstück der Berliner Allee kommt es ab Montag, 11. April, zu einer dreiwöchigen Verkehrssperrung. Der Verkehr fließt in diesem Zeitraum nur in eine Richtung. Für die Gegenrichtung wird eine Umfahrung eingerichtet. Mit massiven Behinderungen ist zu rechnen. Drei Wochen dauern die Arbeiten. Sie gehen zeitlich über das Ende der Osterferien hinaus. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Ulrichsbrücke und MAN-Brücke. Zur besseren Orientierung: Es ist das Straßenstück entlang der großen Wohnanlage Klein Venedig.

Grund der Bauarbeiten an Berliner Allee: Die Fahrbahndecke wird saniert

Wie die Stadt Augsburg informiert, wird ab Montag, 11. April, bis voraussichtlich Freitag, 29. April, auf der Berliner Allee zwischen der Lechhauser Straße und der Brückenstraße die Fahrbahndecke saniert. Während der Bauzeit wird die Berliner Allee in diesem Bereich zur Einbahnstraße Richtung Norden (Richtung Stadtbachstraße/MAN). In südlicher Richtung wird großräumig über die Hans-Böckler- und Neuburger Straße umgeleitet.

Die Baustelle liegt an einer wichtigen Zu- und Abfahrt der Wohnanlage Klein Venedig. Hunderte Tiefgaragenplätze stehen hier zur Verfügung. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden bereits informiert, dass auch sie von Einschränkungen betroffen sein werden. Rein und raus komme man mit dem Auto aber immer. Unter Berücksichtigung der Einbahnstraßenregelung wird die Zu- und Abfahrt des Wohnquartiers durchgängig möglich sein, teilt die Stadt mit. Fuß- und Radverkehr sind von den Arbeiten nicht betroffen.

An der Berliner Allee in Augsburg gilt dann eine Einbahnstraßenregelung

Verkehrsbehinderungen sind in diesem Streckenabschnitt nicht ganz neu. Während der Sanierung der Stadtbachstraße nahe der MAN-Brücke wurde der Verkehr ebenfalls über einen langen Zeitraum umgeleitet. Daher gab es in Lechhausen einen hohen Durchgangsverkehr. An der Stadtbachstraße sind die Arbeiten mittlerweile abgeschlossen.