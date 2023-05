Staufalle Friedberger Straße: An zwei Wochenenden gibt es Sperrungen

In der Friedberger Straße in Augsburg stehen Bauarbeiten an. An zwei Wochenenden im Mai gibt es Verkehrsbehinderungen.

Die Friedberger Straße gehört zu den am stärksten befahrenen Straßen in Augsburg. An zwei Wochenenden im Mai kommt es in diesem Bereich zu massiven Verkehrsbehinderungen. Darauf weist die Stadt Augsburg hin. Die Arbeiten laufen jeweils von Freitag bis Sonntag.

Die Fahrbahndecke in der Friedberger Straße wird erneuert

An den Wochenenden (12. bis 14. Mai und 19. bis 21. Mai) wird die Fahrbahndecke in der Friedberger-Straße zwischen der Remboldstraße und circa 200 Meter östlich der Theodor-Wiedemann-Straße erneuert. Außerdem wird am Wochenende von Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, auch die Fahrbahndecke in der Hofrat-Röhrer-Straße im Bereich der Einmündung zur Inverness-Allee erneuert.

Da die Arbeiten möglichst zügig durchgeführt werden sollen, wird an den beiden Wochenenden teilweise nachts gearbeitet werden. Bei beiden Maßnahmen finden die Bauarbeiten, die Lärm verursachen, bis Samstagabend und bedingt noch am Sonntagvormittag statt. Den restlichen Sonntag sind Markierungsarbeiten zu erledigen. Es sei mit Stauungen zu rechnen, deshalb werde grundsätzlich empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren, so die Stadt.

Am Freitag, 12. Mai, starten die Arbeiten in der Friedberger Straße

Am Freitag, 12. Mai, starten gegen 18 Uhr die Arbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung in der Friedberger Straße. An diesem Wochenende ist die Friedberger Straße in beide Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar. Die Abfahrt auf die Nagahama-Allee ist stadteinwärts nicht möglich. Die Arbeiten sind am Sonntagabend abgeschlossen, und die Fahrbahnen können voraussichtlich ab 22 Uhr wieder freigegeben werden. Die Umleitung wird über das Rote Tor geführt. Zudem wird an diesem Wochenende (freitags ab 18 Uhr bis sonntags 12 Uhr) die Fahrbahndecke in der Hofrat-Röhrer-Straße im Bereich der Einmündung zur Inverness-Allee erneuert. Nach dem Rückbau der derzeit provisorisch vorhandenen Rechtsabbiegespur wird eine neue Asphaltdecke eingebaut. Die Hofrat-Röhrer-Straße ist im Einmündungsbereich deshalb gesperrt. Die Zufahrt von und zur Inverness-Allee ist in dieser Zeit nicht möglich. Die Rehmstraße und der Gewerbehof am Siebentischwald sind während dieser Zeit mit Pkw und Lieferfahrzeugen nicht erreichbar. Die Hofrat-Röhrer-Straße ist über die Friedberger Straße bis zur Baustelle hin erreichbar. Der Rad- und -Fußverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.

Baustelle in Augsburg: So läuft die Anbindung an den Zoo

Aufgrund einer Veranstaltung im Botanischen Garten wird die Zufahrt in die Hofrat-Röhrer-Straße ab Sonntagfrüh und eine Ausfahrt im Laufe des Vormittags wieder ermöglicht. Am Samstag, 13. Mai, kann die Anfahrt zum Zoo und Botanischen Garten aufgrund der Sperrung am besagten Knotenpunkt nur über die Friedberger Straße/Siebentischstraße erfolgen. Die Ausweichparkplätze Aldi und Spickelbad stehen den Besucherinnen und Besucher am Sonntag zur Verfügung. Der Shuttle-Service des Zoos verkehrt ebenfalls wie gewohnt ab Aldi-Parkplatz.

Die Sanierungsarbeiten starten am Freitag, 19. Mai, um circa 4 Uhr nachts und laufen mindestens bis sonntags um 22 Uhr. An diesem Wochenende ist die Friedberger Straße stadtauswärts von der Remboldstraße/Rote-Tor-Straße bis zur Nagahama-Allee einspurig befahrbar. Der komplette Verkehr stadteinwärts wird auf die Nagahama-Allee und Haunstetter Straße umgeleitet. Die Arbeiten sind am Sonntagabend abgeschlossen, und die Fahrbahnen können voraussichtlich ab 22 Uhr wieder freigegeben werden.