Staugefahr: In der Bürgermeister-Ackermann-Straße stehen Bauarbeiten an

Die Stadtwerke bauen bereits in der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg. Nun gibt es Behinderungen wegen Baustellen der Stadt. Beginn der Arbeiten ist am Montag.

Achtung Autofahrer: Auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg ist in den nächsten Wochen mit Behinderungen zu rechnen. Einzelne Abschnitte sind wegen der Arbeiten gesperrt. Beginn der Bauarbeiten ist am Montag, 15. Mai. Es sind zwei Bauphasen vorgesehen. Bereits seit einigen Wochen laufen Bauarbeiten der Stadtwerke in der Bürgermeister-Ackermann-Straße, nun zieht die Stadt nach. Nach Auskunft der Stadt starten die Arbeiten stadteinwärts zwischen der Kriegshaberstraße und der Anschlussstelle zur B17. Neben der Erneuerung der Bushaltestellen werden Geh- und Radweg sowie Fahrbahndecke stadteinwärts saniert. Die Arbeiten sind voraussichtlich mit dem Ende der Pfingstferien (12. Juni) abgeschlossen. Bürgermeister-Ackermann-Straße: Erste Bauphase dauert bis Freitag, 9. Juni Die erste Bauphase dauert bis Freitag, 9. Juni. Zunächst werden die beiden Bushaltestellen (Kriegshaber Straße und Dayton-Ring (B17)) erneuert. Es werden für beide Haltestellen in direkter Umgebung Ersatzhaltestellen eingerichtet. Außerdem werden die Geh- und Radwege stadteinwärts saniert. Auf Grund der Bauarbeiten muss stadteinwärts vorübergehend eine Fahrspur entfallen. Der Fuß- und Radverkehr wird verkehrssicher durch die Baustelle geführt, so die Stadt. Die zweite Bauphase ist für das verlängerte Wochenende von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 12. Juni, angesetzt. Es werde teilweise auch nachts gearbeitet, kündigt die Stadt an. An dem Wochenende muss die Bürgermeister-Ackermann-Straße im betroffenen Bereich vollgesperrt werden. Der Fahrverkehr stadteinwärts wird über die Kriegshaberstraße, die Neusässer Straße, den Kobelweg und die B17 umgeleitet. Der Fuß- und Radverkehr wird auf die gegenüberliegende Straßenseite verlagert. Die Buslinie 32 wird über die Ulmer Straße, die Landvogtstraße und die Sommestraße umgeleitet. Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Baustelle am Mittleren Graben: Anwohner sind entspannt, Ladenbesitzer ermüdet

