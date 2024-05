DJ legt auf: "Bob" Meitinger verspricht heiße Rhythmen am Lech

Lechklänge heißt die Veranstaltungsreihe in den Lokalen Floßlände und Pier3 am Kuhsee. Ein DJ legt jeweils donnerstags auf.

Die Floßlände in Lechhausen ist ein beliebtes Ausflugslokal am Lech, auch der Kiosk "Pier3 am Kuhsee" - und somit nahe am Lech - hat seine Anhänger. Der Augsburger Gastronom Stefan "Bob" Meitinger führt mit seinem Unternehmen Bob's beide Lokale. Er verspricht seinen Gästen einen heißen Sommer, zumindest schon mal musikalisch. Lechklänge heißt die Veranstaltungsreihe. Termin ist immer donnerstags. Aber nur bei schönem Wetter.

Stimmungsvoll ist es an der Floßlände in Lechhausen. Foto: Michael Hörmann

Das Konzept der Reihe ist stets gleich. Ein DJ legt jeweils auf. Von 16 bis 21.30 Uhr ist Musik zu hören. Die Gäste sollen nach der Arbeit etwas "chillen", also sich entspannen, heißt es. Der Eintritt ist frei. Ausschließlich an Donnerstagen sind die Veranstaltungen vorgesehen. Es gibt einen zweiwöchigen Turnus. Start ist am 16. Mai in der Floßlände. Am Pier3 am Kuhsee ist der Auftakt eine Woche später - am 23. Mai. Letzter geplanter Termin ist am 26. September in der Floßlände.

Veranstalter möchte keine Probleme wegen möglicher Ruhestörungen

Schluss soll stets gegen 21.30 Uhr sein. Geschäftsführer Chris Ress von Bob's erläutert: "Wir halten uns an die Spielzeiten, um keine Probleme mit Ruhestörungen zu bekommen." Bei schönem Wetter rechne man mit 150 bis 200 Besuchern. Die Veranstaltung fand im Vorjahr erstmals statt.

Das Lokal Floßlände gehört zum Naherholungsgebiet Flößerpark. Gäste können auf Steinstufen nahe am Wasser sitzen. Eröffnet wurde das Lokal im Herbst 2021. Der Kiosk "Pier 3 am Kuhsee" legte im August letzten Jahres los. Dass "Bob" Meitinger auf musikalische Veranstaltungen setzt, kommt nicht von ungefähr. Er organisiert auch die Konzertreihe "Sommer am Kiez" in Oberhausen.

Auch in zwei anderen bekannten Ausflugslokalen gibt es über den Sommer hinweg Musiktermine. Die Kulperhütte an der Wertach und das Parkhäusl im Siebentischwald kooperieren. Der "Musiksommer" geht in diesem Jahr in die 16. Auflage. Auftakt war am 1. Mai. (möh)

