Stefan Glocker, der Chef der Volkshochschule, geht in Ruhestand

Stefan Glocker hat sein Büro geräumt, seine Nachfolgerin Marina Bilotta-Gutheil sitzt seit Anfang April an seinem Schreibtisch. Der langjährige Direktor der Augsburger Volkshochschule hat sich für die letzten Arbeitstage in einem Raum einquartiert, der sich während der Corona-Pandemie zum Multimedia-Studio mauserte. Der 63-Jährige, der bei der Bundeswehr Erwachsenenbildung studiert hat, fühlt sich wohl inmitten von Kameras, Mikrofonen und PC. Schon lange vor Corona sei die Digitalisierung mit der Frage, wie Technik das Lernen unterstützen kann, ein Steckenpferd von ihm geworden. Dass sich die VHS schon früh auf diesen Weg machen konnte, verdanke er auch seinem engagierten Team, betont Glocker.