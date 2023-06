Steigende Mieten in Augsburg haben soziale Sprengkraft

Plus Es verdichten sich die Anzeichen, dass das Wohnen zur Miete künftig teurer wird. Ohne Neubauten ist das Problem nicht lösbar. Aber mehr Wohnungen allein sind nicht die Lösung.

Die Rallye bei Kaufpreisen für Immobilien hat für manchen den Traum vom Eigenheim in den vergangenen Jahren zunichtegemacht. Das ist bitter für die Betroffenen, aber es ist keine existenzielle Katastrophe. Wenn nun aber auch Mieten weiter steigen, dann geht es um ein nicht mehr erfüllbares Grundbedürfnis, nämlich das Wohnen. Bisher herrschte die Meinung vor, dass in Augsburg mit seiner Einkommensstruktur bestimmte Mieten nicht durchsetzbar seien, aber womöglich ändert sich das aufgrund der Marktbedingungen. Es ist nicht so, dass die Menschen nun mehr verdienen - rechnet man die Inflation mit ein, ist das Gegenteil der Fall. Aber es findet eine Verdrängung statt: Weil Kaufen zu teuer ist, bleiben auch solvente Bürger im Mietverhältnis. Und wenn das in nennenswerter Größenordnung in einer wachsenden Stadt passiert, dann findet im Mietsektor eine Verdrängung statt. Unten fallen die raus, die wenig Geld zur Verfügung haben. Das Thema hat soziale Sprengkraft.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Einschränkend muss man sagen, dass sich die Mietpreis-Größenordnungen, die aktuell genannt werden, auf Neuvermietungen beziehen. Es gibt nach wie vor viele Haushalte, die günstiger wohnen, weil sie sich in einem langjährigen Mietverhältnis befinden und der Vermieter nicht übermäßig an der Schraube dreht, weil er Fluktuation vermeiden möchte. Würden aber alle Haushalte heute ihren Mietvertrag neu und zu aktuellen Preisen abschließen müssen, würde in Augsburg die Hütte brennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen