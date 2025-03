Vermieter in Augsburg ignorieren den Mietspiegel

Kommunale Wohnungsbauten sind wieder nur für Arbeitslose und Geringverdiener. (Wohnberechtigungsschein, etc.). Auch der bürokratische Weg an solch eine Wohnung zu kommen ist komplex. Das zeigen Artikel von vor ca. 2 Jahren, bei dem der Neubau an der Wertachrbücke halb leer stand, weil die Verwaltungen es nicht auf die Kette bekommen haben. Staatlicher Wohnungsbau funktioniert nirgends auf der Welt so richtig. Das hat uns eig. die DDR schon sehr gut gelehrt. Warum wieder versuchen? Zum UKA als Wohnturm: Wir haben in der Innenstadt in besten Lagen so viel Leerstand, der vor sich hin gammelt. So z.B. auch das älteste Haus Augsburgs in der Frauentorstr. Die Mieteinnahmen und Sanierungsauflagen sind aber so unatraktiv, dass hier kein Investor mit der Kneifzange dran will. Ein versagen der Politik!