Steigende Zahl an Insolvenzen ist bislang kein Grund zur Panik

Plus Die Pandemie und der Ukrainekrieg hinterlassen ihre Spuren, es gibt mehr Insolvenzen. Experten nehmen das zur Kenntnis, sehen aber aktuell keinen Anlass für Panik.

Die Insolvenzzahlen in Augsburg und der Region steigen. Für die betroffenen Unternehmen und deren Mitarbeiter sind das keine guten Nachrichten. Gesamtwirtschaftlich betrachtet ist das aktuell aber kein Grund zur Panik. Experten rechnen bei wirtschaftlichen Entwicklungen oft in Zyklen. Ein Ansteigen der Insolvenzzahlen hätte demnach schon früher kommen müssen, Corona habe diesen Zeitpunkt nach hinten verschoben, sagen sie. Insolvenzen gehörten, bei aller nachvollziehbarer Betroffenheit, ein Stück weit zum Wirtschaftssystem. Aktuell käme der Nachholeffekt von Corona dazu und sei ein wesentlicher Grund für die steigenden Fallzahlen.

Wirtschaft und Arbeitsmarkt zeigen sich in Augsburg weiter robust

Dass Experten, trotz vermutlich weiter steigender Insolvenzanträge, keine Welle auf Augsburg und die Region zukommen sehen, ist positiv. Unsere Region und ihre Unternehmen seien robust, sagt auch die IHK. Der Arbeitsmarkt ebenso, heißt es seitens der Arbeitsagentur. Der so oft gelobte Branchenmix in der Region leistet auch in dieser Krise gute Dienste. Dazu bleibt der Fachkräftemangel weiter hoch, sodass frei werdende Beschäftigte in der Regel schnell eine neue Aufgabe finden. Die Insolvenzen sind demnach individuell betrachtet bitter, aber bislang kein Ausdruck eines flächendeckenden Problems.

