Steigende Zinsen und Kosten: Nachfrage nach dem Eigenheim geht deutlich zurück

Plus Die Augsburger sind deutlich zurückhaltender, wenn es um den Erwerb einer eigenen Immobilie geht. Die gestiegenen Kosten haben aber auch einen Vorteil.

Immobilienmakler Florian Schreck ist offen, wenn es um die Lage auf dem Immobilienmarkt geht: "Die Nachfrage nach einem Eigenheim ist deutlich gesunken", sagt der Geschäftsführer von Schreck-Immobilien und Vorstand des Immobilienverbands Deutschland Süd (IVD). Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Die Zinsen sind sprunghaft gestiegen, um rund das Vierfache seit Jahresbeginn – sie liegen aktuell je nach Rahmenbedingungen und Bank bei um die vier Prozent. Dazu kommen steigende Lebenshaltungs- und Energiekosten, und wer eine Bestandsimmobilie renovieren will, muss auch mit steigenden Handwerkerkosten kalkulieren. Für immer mehr Menschen ist das nicht mehr zu stemmen oder löst zumindest eine abwartende Haltung aus. Die Entwicklung hat aber auch Vorteile für die Käufer: "Der Markt entwickelt sich wieder hin zu einem Interessenten- und weg von einem Verkäufermarkt", so Schreck.