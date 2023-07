Sternfahrt in die Innenstadt: 420 Schüler steigen am Freitagvormittag in die Pedale

Die Jugendlichen starten an ihren Schulen im Stadtgebiet. Ziel ist die Maximilianstraße. Aktion ist ein aktiver Beitrag zur Radlwoche.

Am Freitag fällt die Schule aus. Zumindest für einen Teil von Augsburgern Schülern. Sie nehmen an einer Sternfahrt teil, die zur Maximilianstraße in der Innenstadt führt. Gestartet wird an den teilnehmenden Schulen. 420 Kinder und Jugendliche machen mit. Die Aktion ist ein aktiver Beitrag zur Radlwoche.

Der Arbeitskreis „Fahrrad und Schule“ unter Federführung des städtischen Bildungsreferats ist Ideengeber. Der Arbeitskreis, in dem sich fahrradbegeisterte Lehrkräfte und Beschäftigte der Stadtverwaltung engagieren, hatte alle Augsburger Schulen eingeladen, im Juli an einer Sternfahrt teilzunehmen. 13 Schulen sind dem Aufruf gefolgt. Geradelt wird am Freitag, 7. Juli, in den Vormittagsstunden. Ziel ist der verkehrsberuhigte Bereich der Maximilianstraße.

Es gibt ein vielfältiges Rahmenprogramm. Teilnehmende Schulen werden von Bürgermeisterin Martina Wild geehrt. Auch eine gemeinsame Abschlussrunde um das Kaiserviertel über den Kitzenmarkt, Eserwall und Konrad-Adenauer-Allee ist geplant. Martina Wild sagt: „Es ist eine Ermunterung, das Rad jeden Tag zu nutzen. “

Die Verkehrspolizei prüfte die Routen

Alle Routen wurden vorab von der Verkehrspolizei geprüft. Die jeweilige Route führt über Fahrradwege und Radstreifen, nur in seltenen Fällen kommt es zum direkten Kontakt mit Autofahrern. Rund 3500 Kilometer werden zurückgelegt. Die weiteste Anfahrt hat die International School aus Gersthofen mit einer knapp acht Kilometer langen Strecke, gefolgt von der Montessori-Schule, die an dem Tag vom Kuhsee aus startet und mit 60 Kindern durch den Siebentischwald und übers Rote Tor zur Maximilianstraße radelt. Auch die innerstädtischen Gymnasien Jakob Fugger, Peutinger und Holbein sind dabei – hier wurden die Strecken über die Grottenau und die Karolinenstraße verlängert. Die jüngsten Teilnehmenden stammen von der Grundschule Herrenbach und der Außenstelle Spickel. Hier dürfen die Kinder teilnehmen, die gerade den sogenannten Fahrradführerschein der Jugendverkehrsschulen ablegen.

„An den größeren Kreuzungen werden wir mit Polizistinnen und Polizisten sicherheitshalber vor Ort sein“, sagt Gerhard Stern von der Polizei. Eine Begleitung der Fahrradgruppen sei nicht vorgesehen.