vor 16 Min.

Steuerhinterziehung in Asia-Restaurant: Verantwortlicher wird verurteilt

Plus Frühere Chefs eines Asia-Lokals in Augsburg sollen massiv bei der Steuer getrickst haben. Für mehrere Angeklagte endete das Verfahren glimpflich, bald ist es abgeschlossen.

Von Jan Kandzora

Die Software hatte einen harmlosen Namen. "Win-Restaurant" hieß sie; das klingt wie ein typisches Branchenprodukt, vielleicht eines, das den Alltag von Gastronomen erleichtern soll, bei der Reservierung von Tischen etwa oder der Buchhaltung. Tatsächlich war das Programm dafür konzipiert worden, Restaurantbetreibern mehr Geld in die Kassen zu spülen – nur eben auf illegale Weise. Mit wenigen Mausklicks konnten sie Umsätze frisieren; zwei Brüder, die das Kassensystem entwickelt hatten, verkauften es an Asia-Restaurants in ganz Deutschland, auch in Augsburg. Dort läuft seit Monaten ein Prozess gegen frühere Verantwortliche eines beliebten Betriebs. Gegen einen Angeklagten gab es nun ein Urteil, gegen die mutmaßliche Haupttäterin steht es kurz bevor.

Eine Schadenssumme von mehr als einer Million Euro steht im Raum

Wie berichtet, richtete sich das Verfahren vor dem Amtsgericht Augsburg ursprünglich gegen vier ehemalige Chefs oder zumindest formell leitende Angestellte des Restaurants, drei Männer und eine Frau, alle haben sie chinesische Wurzeln. Es ging dabei um den Vorwurf, dass sie - auch dank "Win-Restaurant" - von 2011 bis 2019 bei Abgaben an den Staat getrickst haben sollen; insgesamt soll die Schadenssumme mehr als eine Million Euro betragen, die jeweiligen Vorwürfe gegen die Verdächtigen wogen aber unterschiedlich schwer.

