Steuerzahlerbund prangert Rollrasen und Merkles Überstunden-Forderung an

Augsburg taucht doppelt im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes auf: mit Mehrkosten für die Linie 3 nach Königsbrunn und der Überstundenforderung des Baureferenten.

Im am Mittwoch erschienenen Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes taucht Augsburg mit zwei Themen auf. Neben dem Rollrasen auf dem verlängerten Stück der Linie 3 nach Königsbrunn prangert der Verband die Überstundenforderung von Baureferent Gerd Merkle und den Umgang der Stadt damit an. Der Bahnhofstunnel taucht in diesem Jahr nicht auf, allerdings hatte Steuerzahlerbund-Präsident Rolf von Hohenhau vor Kurzem seine Kritik daran erneuert.

Die Verlegung von Rollrasen auf dem Rasengleis der Linie 3 hatte schon vor einem Jahr für Kritik von Naturschützern gesorgt. Wie berichtet hatten die Stadtwerke auf Wunsch der Stadt Augsburg auf Augsburger Flur ein sogenanntes hochliegendes Rasengleis gebaut, bei dem die Schienen quasi im Grün "verschwinden". Dafür sprachen Lärmschutzgründe und städtebauliche Überlegungen. Auf Königsbrunner Flur wurde ein tiefliegendes Rasengleis errichtet, bei dem die Schienen offen liegen und vom tieferliegenden Boden aus Gräser wachsen. Das hochliegende Rasengleis ist im Bau deutlich komplexer und darum auch teurer - im Vergleich zur einfacheren Variante fielen 2,7 Millionen Euro Mehrkosten an.

Steuerzahlerbund sieht Rollrasen an Linie 3 als "noble und teure" Lösung

Die darin enthaltenen 137.000 Euro für den Rollrasen, den der Steuerzahlerbund in seiner Kritik konkret anprangert, sind in der Relation der kleinere Brocken, allerdings ist der Steuerzahlerbund vom hochliegenden Rasengleis generell nicht begeistert. Die Stadtwerke hatten erklärt, beim hochliegenden Rasengleis auf einen Rollrasen zu setzen, weil eine Ansaat bei diesem System schwierig sei. Die Saatmischung in Königsbrunn schlug mit nur 3300 Euro zu Buche. Der Steuerzahlerbund spricht von einer "noblen und teuren statt einer einfachen und preiswerten" Lösung, die man in Augsburg gewählt habe. Sie sei auch aus ökologischer Sicht bedenklicher.

Das Rasengleis auf der verlängerten Linie 3 nach Königsbrunn landete im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Foto: Silvio Wyszengrad

Ebenfalls einen Eintrag ins Schwarzbuch bekam die Überstundenforderung von Baureferent Gerd Merkle (CSU) und der Umgang der Stadt damit. Wie berichtet hatte Merkle vor seiner Wahl zum Baureferenten als städtischer Angestellter im Baureferat gearbeitet und dort mehr als 4000 genehmigte Überstunden angehäuft, weil damals zahlreiche Sonderprojekte wie die Kasernenkonversion und Behörden- sowie Firmenansiedlungen anstanden. Personelle Verstärkung gab es damals nicht. Merkle forderte, da er kommendes Jahr als Referent aufhören wird, eine Auszahlung in Höhe von 200.000 Euro.

Augsburgs Baureferent Merkle fordert 200.000 Euro für Überstunden

Nach interner und externer Prüfung durch eine Anwaltskanzlei soll es nun darauf hinauslaufen, dass Merkle nach seinem Ausscheiden als Baureferent im Mai 2023 (Merkle wird dann 64 Jahre alt sein) wieder städtischer Angestellter wird. Bis zum Beginn des gesetzlichen Rentenalters, so der Plan der Stadt, soll Merkle eine Planstelle besetzen und auf dieser einen Teil der Überstunden "abfeiern". Sein ihm dort zustehendes Gehalt wird mit seinen Versorgungsansprüchen aus der Referententätigkeit gegengerechnet. Der Rest der Forderung würde ihm danach ausbezahlt. Ob Merkle diesem Vorgehen zustimmt, ließ er bislang offen. Der Steuerzahlerbund sieht in der Angelegenheit noch offene Fragen, etwa wer nach Merkles Berufung zum Baureferenten den Übertrag der Überstunden genehmigt hatte. Abgesehen von Fragen der rechtlichen Zulässigkeit und der Verjährung stelle man fest, dass die Forderung "jegliches Fingerspitzengefühl vermissen" lasse.

