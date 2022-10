Augsburg

17:31 Uhr

Der Steuerzahlerbund wettert gegen den Augsburger Bahnhofstunnel

Plus Der Verband kritisiert Kostensteigerungen und Verzögerungen. Stoppen lasse sich das Projekt Bahnhofstunnel nicht mehr. Nun müsse zumindest die Linie 5 bald kommen.

Von Stefan Krog

Der Bund der Steuerzahler hat seine seit Jahren geübte Kritik am Bahnhofstunnel bekräftigt. Dachverbands-Präsident Reiner Holznagel sagte am Mittwoch bei einem Besuch in Augsburg, das Projekt füge sich in eine Vielzahl von öffentlichen Bauten ein, die aus dem Ruder gelaufen seien. "Es gibt ein klassisches Muster: Erst werden die Kosten kleingerechnet, dann werden Zuschüsse eingeworben und dann kommt die Kostenexplosion", so Holznagel. Ständige Verzögerungen seien auch eine Gemeinsamkeit mit vielen anderen Großprojekten, so Holznagel.

