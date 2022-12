Stimmungsvolle Atmosphäre beim Haunstetter Christkindlmarkt

Viel Programm ist beim Haunstetter Markt im Innenhof des Gasthauses Settele geboten. Kommendes Wochenende kommt der Nikolaus.

Pferdekutschenfahrten, Stockbrot am Feuer, Plätzchen backen oder Geschichten am Feuer hören - all diese Aktivitäten haben auch am ersten Wochenende des Haunstetter Christkindlmarktes im Innenhof des Gasthauses Settele wieder für eine heimelige Atmosphäre gesorgt. Der Markt findet in diesem Jahr zum 17. Mal statt und wurde von Oberbürgermeisterin Eva Weber und FCA-Präsident Markus Krapf eröffnet. Rita Marx musizierte gemeinsam mit den Engelkindern und Red Angels ihrer Musikschule.

An kommenden Wochenenden von Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember, hat der Markt jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Dann wartet wieder ein attraktives Programm auf die Besucherinnen und Besucher. So tritt am Freitag um 18 Uhr etwa die Big Band des Königsbrunner Gymnasiums auf. Am Samstag wird um 17 Uhr der AEV Datschi erwartet und am Sonntag um 16.30 Uhr der Nikolaus. Mit den Einnahmen des Marktes wird der Bunte Kreis in Augsburg unterstützt. (ziss)