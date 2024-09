Stolperfalle am Elias-Holl-Platz: So reagiert die Stadt

Es ging schnell, ein falscher Tritt und der Fuß schmerzte vehement. Der junge Mann, der den Zwischenfall unserer Redaktion geschildert hat, wundert sich im Nachhinein, warum die Gefahrenstelle am Elias-Holl-Platz nicht besser markiert war. Es handelte sich um ein mehrere Zentimeter tiefes Loch. Der Poller, der normalerweise hier verankert ist, wurde entfernt. Das Loch im Bodenbelag fiel kaum auf. Wie die Stadt Augsburg auf Anfrage bestätigt, war der junge Mann kein Einzelfall. Die Stadt sagt, wie die Behörde in solchen Unglücksfällen vorgeht.

Loch am Elias-Holl-Platz: Bürger melden Situation der Stadt

Beim städtischen Mobilitäts- und Tiefbauamt heißt es: „Der Fall ist der Stadt Augsburg bekannt. Er wurde auch von Bürgern gemeldet.“ Nach Auskunft der Behörde wiederhole sich der Fall am Elias-Holl-Platz „bedauerlicherweise regelmäßig, weil der Poller von diversen Liefer- und Bauunternehmen immer wieder unsachgemäß herausgenommen und nicht wieder eingesetzt wird“. Der Poller sei ordnungsgemäß nur mit einem Schlüssel zu öffnen. Jedoch werde er häufig unsachgemäß herausgerissen, was auch zu Schäden an der Verankerung geführt habe. Die Stadt reagiere insofern, damit die Gefahrenstelle nicht länger bestehe. Sie setze den Poller regelmäßig wieder neu ein

Normalerweise steckt an dieser Stelle ein Poller im Boden. Foto: Michael Hörmann

Der junge Mann hatte noch einige Tage nach dem Vorfall Schmerzen im Fuß, schildert er. Bei einer größeren Verletzung könne er sich direkt an die Stadt wenden, heißt es. Sie haftet als Straßenbaulastträgerin für Unfälle, die sich aufgrund von Schäden auf öffentlichen Verkehrsflächen ereignen.

Fahrzeuge standen wiederholt auf dem Elias-Holl-Platz

Der Elias-Holl-Platz war zuletzt wiederholt von Fahrzeugen einiger privater Firmen genutzt worden. Bei der Stadt wird darauf verwiesen, dass der Nachweis schwer zu führen sei, ob ein Fahrer den Poller unsachgemäß aus der Verankerung genommen habe: „Belangt werden kann das Unternehmen deshalb von der Anordnungsbehörde oder der Polizei aufgrund der unerlaubten Befahrung des Platzes, nicht jedoch für ein eventuelles Entfernen des Pollers.“

Aktuell hat sich das Thema erledigt, weil der Elias-Holl-Platz ohnehin abgesperrt ist. Es ist eine Baustelleneinrichtung geschaffen worden für die anstehende Sanierung des Augsburger Rathauses.