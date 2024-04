Augsburg

vor 32 Min.

Stolzes Erbe mit manchen Hindernissen: Wie Baudenkmäler Augsburg prägen

Plus Gut 1100 Baudenkmäler zieren das Augsburger Stadtbild. Kunsthistoriker versetzen sie in Verzückung, Eigentümer stehen vor finanziellen Herausforderungen.

Von Jonas Klimm

Unscheinbar ist sie, die Wohnanlage Schuberthof an der Rosenaustraße. Symmetrisch, schnörkellos, funktional. Sie gibt von außen nicht vor, etwas zu sein, was sie innen nicht halten kann. Die Wohnanlage ist anders als die auch äußerlich prächtigen Bauten der Altstadt. Und trotzdem hat sie eines mit Schaezlerpalais, Maximilianmuseum und Weberhaus gemein: Sie ist eines von 1105 Baudenkmälern in Augsburg – und damit laut dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) dringend erhaltenswert. Denkmalschutz ruft aber nicht bei allen Begeisterung hervor, er führt auch zu Frust. Bauliche Veränderungen sind nur schwer möglich. Und auch der Wust an Auflagen nimmt zu.

Bei der Wohnbaugruppe (WBG), zu der der Schuberthof gehört, freut man sich über das besondere Baudenkmal. "Wir sind stolz auf den Schuberthof, in dem wir seit fast 100 Jahren unseren Firmensitz haben", sagt WBG-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe. "Den ausgeprägten Bauhaus-Stil findet man so sonst nur an ganz wenigen Orten in Deutschland." Die Wohnanlage Schuberthof wurde Ende der 20er-Jahre vom bekannten Augsburger Architekten Thomas Wechs errichtet, seit 1977 steht sie unter Denkmalschutz. Seither bedarf eine bauliche Veränderung einer engen Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde. Am Originalzustand darf sich nichts ändern.

