Straftaten in Augsburg nehmen zu – doch das ist kein Grund zur Panik

Plus Die Zunahme in Richtung Vor-Corona-Niveau ist fast absehbar gewesen. Doch die Entwicklungen in einigen Deliktsbereichen sind Anlass zur Beunruhigung.

Wenn die Bilanz zu 2023 lautet, dass Straftaten in Augsburg zugenommen haben – absolut und gemessen an der Gesamtbevölkerung –, dann ist dies natürlich keine erfreuliche Botschaft. Doch man muss differenzieren zwischen dem großen Bild und einzelnen Deliktsbereichen. Ja, die Gesamtzahl der Straftaten stieg erneut, in den Jahren bis einschließlich 2019 bewegte sie sich jedoch auf höherem Niveau. Die Corona-Pandemie führte zu einem "unnatürlichen" Rückgang in vielen Kriminalitätsbereichen, der aktuelle Anstieg ist vor diesem Hintergrund zunächst eine Art "Normalisierung".

Kriminalitätsstatistik der Polizei: Straftaten in Augsburg nehmen zu

Dies darf selbstverständlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass manche aktuellen statistischen Trends alarmierend sind – weil sie auf grundlegende, problematische Entwicklungen in Augsburg hindeuten. Dazu zählt der steigende Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger ebenso wie die enorm hohe Anzahl an straffälligen Kindern und Jugendlichen. So bemüht Polizei, Schulen und Ämter scheinen: Die Pandemie hat in einigen jungen Menschen offenbar Spuren hinterlassen, die bislang kaum in den Griff zu bekommen sind. Aufgeben darf man sie deshalb natürlich nicht, im Gegenteil: Hilfsangebote, zum Beispiel in den Schulen, müssen weiter gestärkt werden.

