"Irgendwo müssen die Autos ja stehen": Strafzettelaktion löst Ärger aus

Plus In Augsburg bekommen Gehweg-Parker immer wieder Strafzettel. Zuletzt traf eine Kontrollaktion die Paul-Reusch-Straße. Eine Regelung lässt weiter auf sich warten.

Von Stefan Krog

Die Polizei hat vergangene Woche in der Paul-Reusch-Straße in Lechhausen in einer größeren Aktion an etlichen zur Hälfte auf dem Gehweg geparkten Autos einen Strafzettel angebracht. Für die Halterinnen und Halter, zum großen Teil Anwohnerinnen und Anwohner, bedeutet das 55 Euro Strafe. Hintergrund seien Beschwerden gewesen, dass auf dem Gehsteig kein Durchkommen mehr möglich gewesen sei, so Polizeisprecher Siegfried Hartmann. Dies habe sich vor Ort für die Polizei auch so bestätigt. Darum sei an allen Autos eine Verwarnung angebracht worden.

