Strandfeeling im Schatten der Anna-Kirche

Eigentlich wollte Stefan Baur gar nicht zum Einkaufen in die Innenstadt. Warum auch, bei dieser Hitze?! Doch dann entdeckte er am Martin-Luther-Platz in der Augsburger Innenstadt diesen Ministrand. Im Schatten der Anna-Kirche ruhte er sich hier am Mittwoch von seiner Einkaufstour für einen kurzen Moment aus. Ein schöner Ort übrigens, um etwas abzuschalten. Nicht nur, dass man von hier aus herrlich andere Passanten beobachten kann. Auf dem Platz plätschert auch ein Brunnen. Wer die Augen schließt und mit den Füßen im Sand wühlt, könnte sich fast an einem echten Strand wähnen...