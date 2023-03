Puppenkiste, Natur und Co: Daher haben Augsburgs Viertel ihre Straßennamen

Plus Bei der Suche nach Straßennamen ist Augsburg kreativ. Die Natur, geografische oder historische Themen stehen Pate. Nicht jeder ist mit den Entscheidungen glücklich.

Lechhausen und Hochzoll wurden vor 110 Jahren nach Augsburg eingemeindet. Dieses Ereignis gilt auch als Geburtsstunde der Augsburger Straßennamen-Themen. Zum 1. Januar 1913 hatte der Stadtrat den neuen Stadtteilen jeweils ein beherrschendes Thema verordnet, welches kaum Platz für Ortsgeschichte ließ. Bei Lechhausen ging es um ein kriegerisches patriotisches Thema, bei Hochzoll um ein friedliches geografisches Thema. Zahlreiche Straßen von Lechhausen wurden nach Schlachtorten, Feldherren und anderen Protagonisten der Befreiungskriege umbenannt. Die Bewohnerinnen und Bewohner anderer Stadtteile können sich eher über die Namensgebung in ihren Vierteln freuen.