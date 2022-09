Straßen in der Innenstadt werden heute Abend für Dreharbeiten gesperrt

In Augsburg werden am Freitagabend einige Straßen kurzzeitig gesperrt. Dahinter stecken Dreharbeiten für eine Action-Serie mit bekannten Darstellern.

Was sich genau in der Augsburger Innenstadt am Freitagabend abspielt, soll demnächst auf dem Bezahlsender Sky zu sehen sein. Anwohnerinnen und Anwohner jedenfalls sind von der Filmproduktionsfirma Action Concept vorgewarnt. Zwischen 22 und 23 Uhr werden demnach Karlstraße, Ludwigstraße, Grottenau und der Kesselmarkt in zeitlichen Intervallen vorübergehend gesperrt. Gedreht wird dort für die Serie "Autobahn" - die Arbeiten sollen die ganze Nacht dauern.

Hinter der Serie steckt laut dem Sender ein zehnteiliges Actiondrama. Im April hatten dazu die Dreharbeiten in München, Nordrhein-Westfalen und Tirol begonnen. Nun werden Szenen in Augsburg aufgenommen.

Ken Duken spielt eine der Hauptrollen in dem Actiondrama "Autobahn". Foto: Henning Kaiser, dpa (Archivbild)

Im Mittelpunkt von "Autobahn" stehen zwei Ermittler. Sie werden verkörpert von Ken Duken, bekannt aus Filmen wie "Inglourious Basterds" oder "Berlin Falling", sowie von Fabian Busch ("Er ist wieder da", "Der Vorleser"). In der Serie spielen sie zwei Brüder, die durch ein tragisches Geheimnis getrennt wurden und die gegensätzlicher nicht sein könnten. Bei den Dreharbeiten in der Fuggerstadt sind sie allerdings nicht dabei, informiert Sonja Schwendemann von der Aufnahmeleitung. "Es werden Episoden-Darsteller vor Ort sein." Gedreht würde eine Autoverfolgung. "Aber es gibt keinen großen Unfall."

Dreharbeiten in Augsburg für Sky-Serie: Infoschreiben an Anwohner

In dem Infoschreiben an Anwohnende in Augsburg in den betreffenden Straßen bittet die Produktionsfirma um Verständnis, wenn es kurzzeitig zu Störungen oder Behinderungen komme. Man bemühe sich, leise und umsichtig zu arbeiten, heißt es. Ende 2022 soll die Serie laut Sky ausgestrahlt werden.