Augsburg

vor 36 Min.

Augsburger Straßen-Webcams offline – Grund ist auch der Ukraine-Krieg

Die meisten Webcams, die Livebilder von größeren Straßen in und um Augsburg übertragen, sind momentan nicht am Netz. Ein Grund ist der Krieg in der Ukraine.

Von Max Kramer

Egal wann und wo, Stau ist ein Ärgernis. Um es zu vermeiden, ist jede Hilfe recht. Und so können die Augsburgerinnen und Augsburger im Internet auf ein digitales und hochaktuelles Instrument zurückgreifen: Webcams. Sie übertragen an etlichen Standorten in und um Augsburg Livebilder von größeren Straßen – an der B17, an der A8, auch in der Innenstadt. Wer jedoch aktuell nach Echtzeit-Bildern sucht, der landet zwar auf den entsprechenden Seiten. Mit einer Ausnahme sind dort aber keine aktuellen Übertragungen mehr zu finden. Stattdessen prangt etwa auf der digitalen Augsburg-Karte des bayerischen Verkehrsministeriums der rot markierte Hinweis: "Verkehrskameras – Dienst derzeit nicht verfügbar!" Grund dafür sind auch die Ereignisse hinter der knapp 1000 Kilometer entfernten Grenze zur Ukraine.

