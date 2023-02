Straßen werden aufgrund von Streik am Rosenmontag nicht gereinigt

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Straßen werden nicht gereinigt, Abfallkörbe nicht geleert. Auch bei den Stadtwerken wird am Montag gestreikt.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Augsburg gehen weiter. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten zur Teilnahme auf. Am Montag ist der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) betroffen. Straßen, Radwege und öffentliche Plätze werden nicht gereinigt. Auch Abfallkörbe im Stadtgebiet werden nicht geleert. Der Winterdienst, die Müllabfuhr sowie das Kundencenter des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) sind vom Streik nicht betroffen.

Am Rosenmontag findet ein Faschingsumzug in der Augsburger Innenstadt statt

Die Folgen des Warnstreiks werden die Menschen unter anderem in der Innenstadt erleben. Beim bunten Faschingstreiben werden die Konfetti länger liegen bleiben. Dies gilt dann auch für den Straßenumzug, der am Montagmittag über die Bühne geht. Denn betroffen vom Streik sind beim AWS der Teilbereich Stadtreinigung und die Deponie Augsburg-Nord. Der Wertstoff- & Servicepunkt Deponie Augsburg-Nord, Oberer Auweg 11 sowie die Deponie Augsburg-Nord bleiben am Rosenmontag geschlossen.

Gestreikt wird zudem bei den Stadtwerken Augsburg. Wie das Unternehmen mitteilt, hat Verdi ihre Mitglieder in den Versorgungssparten der Stadtwerke Augsburg (Energie, Netze und Wasser) am Rosenmontag ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. Wie viele Mitarbeitende dem Streikaufruf folgen, ist nicht bekannt. In jedem Fall ist nach Auskunft der Stadtwerke die Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger mit Energie und Trinkwasser gewährleistet, die Leitstelle und Einsatzteams für Notfälle sind besetzt. Die Kundencenter sind voraussichtlich geöffnet. Der Nahverkehr ist von dem Streik nicht betroffen.

