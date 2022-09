Straßenbahn fährt wieder am Moritzplatz, die Baustelle bleibt jedoch

Zum Start des Schuljahres fahren die Linien 1 und 2 die Haltestelle in der Augsburger Innenstadt an. Es sind aber nicht alle Bauzäune weg.

Es ist ein völlig ungewohnter Blick: Die Bauzäune in der Maximilianstraße in Augsburg sind weg. Zumindest diejenigen, die in den zurückliegenden Wochen im Bereich zwischen Rathaus und Moritzplatz gestanden sind. Und noch viel wichtiger: Die Straßenbahnen fahren seit Dienstag wieder über den Moritzplatz. Zum Start des neuen Schuljahres sind die Linien 1 und 2 wieder regulär unterwegs. Die Gleisarbeiten sind abgeschlossen. Die Arbeiten am neuen Pflaster jedoch nicht. Deshalb stehen in einem anderen Bereich der Maximilianstraße weiterhin Bauzäune.

Großbaustelle am Moritzplatz: Es gibt weiter Einschränkungen

Es handelt sich um das Areal zwischen Moritzplatz und dem Lokal Picnic. Es geht in Richtung St. Ulrich. Auf diesem Abschnitt werden nun in den nächsten Wochen noch Pflastersteine verlegt. Die Arbeiten sollen nach Angaben der Stadtwerke Augsburg bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Mit Einschränkungen in diesem Bereich ist damit weiterhin zu rechnen.

Die Großbaustelle am Moritzplatz war in die Sommerferien gelegt worden, um die Auswirkungen möglich gering zu halten. Anwohner, Geschäftsleute, Gastronomen und Passanten fühlten sich vom Lärm dennoch genervt. Die Kosten für die Großbaustelle liegen bei 3,5 Millionen Euro.

