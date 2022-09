Straßenkicker suchen am Königsplatz ihre Meister

Organisator der zweitägigen Veranstaltung ist der Stadtjugendring Augsburg. Start des Streetsoccer-Turniers ist am Freitag, am Samstag wird es fortgesetzt.

Fußball in Augsburg, damit verbindet man in erster Linie den Bundesligisten FCA. An diesem Wochenende ist die Mannschaft spielfrei. Nationalkicker sind allerdings auf Reisen. Gekickt wird dennoch an anderer Stelle in Augsburg, aber nicht im Stadion. Am Königsplatz ist ein Fußballfeld aufgebaut für die Streetsoccer, also die Straßenfußballer. Es gibt ein Turnier, Veranstalter ist der Stadtjugendring Augsburg.

So läuft das Streetsoccer-Turnier in Augsburg ab

Auftakt ist Freitag, am Samstag geht es weiter. Es handelt sich um das Finale der Augsburger Streetwork Sportdays (Streetsoccer). Am Königsplatz kicken Spielerinnen und Spieler von unterschiedlichen Altersklassen. Sie ermitteln ihren Sieger. Aus den Vorrundenturnieren in den Augsburger Stadtteilen haben sich insgesamt 20 Mannschaften (zehn je Altersklasse) für die beiden Turniere der Altersklassen U15 (am Freitag) und 15 bis 19 Jahre (am Samstag) qualifiziert. Jetzt geht es darum, den Stadtsieger im Streetsoccer auszuspielen.

Am Freitag sollten die Spiele gegen 16 Uhr beginnen. Die Siegerehrung war für 20 Uhr vorgesehen. Am Samstag beginnt das Turnier gegen 14 Uhr. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr vorgesehen.