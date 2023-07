Straßenkünstler machen Augsburger Plätze zur Manege

Am Freitagabend feiert das Straßenkünstlerfestival La Strada einen feuchten Auftakt. Noch bis Sonntag treten die Artisten in der Innenstadt auf.

Auf den Plätzen in der Augsburger Innenstadt haben am Freitagabend wieder Straßenkünstler die Regie übernommen. Zum Auftakt des Straßenkünstler-Festivals La Strada verfolgten viele Zuschauer die Auftritte von Artisten, Jongleurinnen und Komikern. So wie am Holbein-Platz in der Altstadt, wo der französische Artist Bobby Garden sein Straßenzirkus-Programm - unter anderem mit Akrobatik auf dem Seil - zeigte. Zum Auftakt war es noch trocken, dann allerdings zogen Regenwolken auf. Etwas wetterfest ausgerüstet sollte man auch am Wochenende sein, wenn man das Festival besuchen will. Die 20 Künstlerinnen und Künstler zeigen ihr Programm auch noch am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 22 Uhr. (jöh)

