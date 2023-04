Sperrung für Autos: Aktivisten demonstrieren am Roten Tor für Verkehrswende

Die Kreuzung am Roten Tor in Augsburg gehörte am Samstagnachmittag nur Fußgängern, Radfahrern und den Trams. Was die Demonstranten mit der Sperrung bezweckten.

Wo sonst der Autoverkehr auf mehreren Spuren vorbeizieht, herrscht am sonnigen Samstagnachmittag an der Kreuzung am Roten Tor Picknick-Stimmung. Vor allem junge Menschen sitzen auf Decken und auf Sofas auf der Straße, die Band "Early Boys" spielt, Passanten informieren sich an den aufgehängten Plakaten über die Forderungen der Aktivisten des sogenannten Verkehrswende-Aktionstages. Autos dürfen hier für circa vier Stunden nicht fahren. Der Verkehr wird extra umgeleitet. Nur die Trams sind unterwegs. Die Veranstaltung sorgt bei einer Partei für Kritik.

Ein älterer Mann, der zufällig mit seinem E-Bike vorbeikommt, hält an und studiert die Plakate. "Warum wir E-Autos nicht mögen" steht da etwa und dazu die Erklärung, dass der Ausbau der E-Mobilität nicht Teil der Lösung, sondern nur eine Fortschreibung des Problems sei. "Wir brauchen eine echte Verkehrswende und keine Antriebswende", so der Appell. Die Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Umfeld des Klimacamps, zu denen Mitorganisator Florian Lenz gehört, fordern in Augsburg den Ausbau der Straßenbahnlinien und der Fahrradwege. "Wir wollen mit dem Aktionstag ein Zeichen setzen und aufzeigen, was in Augsburg noch alles getan werden muss", sagt der 22-jährige Lenz.

Die Aktivisten hatten bereits im vergangenen Jahr solch einen Protesttag auf der Karlstraße veranstaltet. Für den älteren Mann mit dem Fahrradhelm auf dem Kopf, der sein E-Bike von Plakat zu Plakat schiebt, scheint das zu viel Eifer zu sein. "Für mich gibt es genug Radwege in Augsburg. Und wenn es noch mehr gäbe, mei, dann müssen es halt die anderen büßen", meint er kurz und knapp. Florian Lenz sieht das freilich anders. Für ihn und seine Mitstreiter gibt es beim Ausbau des Radwegenetzes in Augsburg noch viel Luft nach oben, wie auch beim Tramnetz. "Wir bekommen immer wieder von Menschen widergespiegelt, dass Radfahren in Augsburg zu gefährlich ist und die Straßenbahnverbindungen nicht attraktiv genug sind", sagt er.

Straßensperrung und Demo in Augsburg: Aktivisten fordern Fahrradachsen

"Wir brauchen zentrale Fahrradachsen, etwa von der Innenstadt ins Univiertel". Augsburg, findet Lenz, müsse mehr Verkehrsversuche wagen, wie den Radweg in der Hermanstraße oder die autofreie Maxstraße. Für den Aktionstag, der bei der Stadt angemeldet war, wurde auf den beiden inneren Spuren an der Rote-Torwall-Straße und der Eserwallstraße ein provisorischer Radweg eingerichtet, um den Augsburgern eine Vorstellung davon zu geben, wie eine radlerfreundliche Stadt aussehen könnte. Kritik an der Aktion kam im Vorfeld von der FDP.

Den Liberalen stieß die Blockade für den Autoverkehr an der Roten Tor-Kreuzung sauer auf. "Wenn es die Zukunftsvision des Klimacamps für eine Großstadt wie Augsburg ist, dass Menschen auf Straßenkreuzungen Federball spielen oder in Strandkörben ein Picknick machen, dann sei daran erinnert, dass es auch in einer klimaneutralen Welt Menschen geben wird, die keine Haltestelle vor ihrer Tür haben, aber dennoch zur Arbeit fahren oder ihre Kinder zur Kita sowie zu einem Verein bringen müssen", teilte Ralf Neugschwender, Kreisvorsitzender der FDP Augsburg in einer Pressemitteilung mit. Auch Geschäfte müssten beliefert werden, merkte er an. Die FDP vermisse zudem ein klar erkennbares Anliegen der Aktivistinnen und Aktivisten. Diese sind mit der Veranstaltung mehr als zufrieden.

"Konstant hatten wir etwa 150 Besucherinnen und Besucher, in der Spitze waren es über 200", will er gezählt haben. Laut Polizei kam es rund um das Rote Tor zu einer "sehr hohen Verkehrsbelastung". Neben der Demo habe die Baustelle am Oberen Graben, der Samstags- und der Innenstadtverkehr für erhebliche Behinderungen gesorgt.