Streichung von Zügen: Go Ahead zieht die Notbremse

Plus Die Streichung von Zügen ist besser als sehenden Auges ungeplante Ausfälle in Kauf zu nehmen. Dennoch überrascht das Agieren des Bahnunternehmens Go Ahead.

Go Ahead wird in Augsburg keinen guten Start hinlegen. Dass es am Anfang bei der Übernahme eines großen Bahnnetzes mal hakt, gehört leider dazu und ist ein Nachteil der regelmäßigen Neuvergaben, doch nun hakt es im Vorfeld schon so massiv, dass das Bahnunternehmen die Notbremse zieht und von sich aus Verbindungen streicht. Vermutlich ist es das Kleinere von zwei Übeln gegenüber dem ungeplanten Ausfall von Verbindungen – doch es bleibt immer noch ein Übel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

